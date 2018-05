Georgina continua a celebrar a vitória de Ronaldo na Liga dos Campeões

A namorada de Cristiano Ronaldo continua a celebrar a vitória do Real Madrid na Liga dos Campeões, partida disputada no último sábado, 26 de Maio.

Georgina Rodriguez partilhou na sua página do Facebook uma fotografia ao lado do namorado, tirada momentos depois dos merengues terem recebido a taça da Liga dos Campeões, mostrando orgulho por mais esta vitória do jogador madeirense.