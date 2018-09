Finalistas da Jaime Moniz promovem festa no Parque de Santa Catarina

A lista candidata à Comissão de Finalistas da Escola Secundária Jaime Moniz, liderada por Alivar Cardoso, organiza este sábado (dia 22 de Setembro), no Parque de Santa Catarina, a primeira festa de angariação de fundos para a viagem que os estudantes pretendem realizar a Punta Umbria, em Espanha.

O evento, designado ‘Eternal Sunshine’, decorre junto à capela entre as 18 e as 00 horas, sendo que a entrada custa três euros, com direito a uma cerveja e, obviamente, a garantia de uma excelente vista sobre a cidade e a baía do Funchal.

A festa – um sunset que evoca o eterno brilho do sol – será animada com a presença de DJ´s bem conhecidos dos jovens madeirenses: Tony F, Raffz e Oxy.

A organização promete ainda “muitas surpresas” e um convívio “inesquecível”, marcado por dois períodos de happy hour: das 18h30 às 19h30 e das 23 às 00 horas.

Entretanto, serão sorteados dois bilhetes entre os jovens que partilharem a página desta lista na rede social Instagram.

“O nosso objectivo é representar os estudantes da melhor forma possível e colaborar com os mesmos, mas também proporcionar-lhes um ano inesquecível, não só ao nível académico, mas também ao nível do baile, das festas e da viagem de finalistas”, afirma o presidente Alivar Cardoso, sublinhando que pretende organizar “vários eventos” para angariar fundos.

A direcção desta lista é ainda composta por Marta Rodrigues (vice-presidente), Beatriz Ornelas (tesoureira), Martim Correia e Vera Janes (vogais), uma equipa que vai a eleições sob o lema “Esforçados como sempre, unidos como nunca, o liceu é nosso, o ano é vosso”.