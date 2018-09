Dolores e Georgina juntas no jogo da Juventus

Dolores Aveiro regressou a Itália dois meses depois de ter decidido fixar-se na Madeira e assistiu, pela primeira vez, ao vivo, a um encontro de Cristiano Ronaldo, com a camisola da Juventus, no Allianz Stadium, isto ao contrário do que se passou nos últimos três clubes por onde o madeirense passou. Quer no Sporting, Manchester United ou Real Madrid, a matriarca do ‘clã’ Aveiro raramente perdia um encontro do filho.

Ora, neste regresso a terras transalpinas, Dolores Aveiro reencontrou-se com os netos e Georgina Rodríguez, companheira de CR7 com quem a imprensa alimenta um alegado mal-estar, fruto de algumas indirectas entre ambas nas redes sociais, nomeadamente no Instagram. Mas a verdade é que estam compareceram juntas, no estádio da Juventus para assistir ao encontro frente ao Bolonha, mesmo com uma certa distância. José Andrade, padrasto de Cristiano Ronaldo, manteve-se em pé.