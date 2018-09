Dolores Aveiro volta a Itália dois meses depois para reencontrar os seus “amores”

A mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, regressou hoje a Itália, dois meses depois da última aparição em terras transalpinas, aquando da apresentação oficial do ‘astro’ madeirense como jogador da Juventus, evento no qual adiantou que iria passar a viver na Madeira. A matriarca do ‘clã’ Aveiro volta a Turim precisamente em dia de jogo do filho, que alinha hoje frente ao Bolonha, numa partida que tem hora de início marcada para as 20 horas.