Colégio de ‘Cristianinho’ custa 15 mil euros ano

Quando, ontem, Dolores Aveiro partilhou uma foto junto do seu neto, nunca imaginaria que o nome do colégio que ‘Cristianinho’ frequenta seria exposto. E a verdade é que, neste regresso a Itália, a matriarca do clã Aveiro revelou, sem querer, mais do que aquilo que queria.

Ao analisar todos os pormenores, mais concretamente numa das portas da escola, a imprensa rapidamente percebeu qual o instituto de ensino que o ‘astro’ madeirense escolheu colocar o filho.

Trata-se da ‘World International School’, uma escola que fica a sensivelmente 700 metros do Allianz Stadium, e que pode ser frequentado por crianças desde os dois anos e meio até aos 18.

Ora, quanto aos valores despendidos anualmente por cada aluno, segundo o jornal italiano La Repubblica, os custos podem variar entre os 11 e os 15 mil euros por ano, sendo que Cristiano Ronaldo, neste caso em particular, paga o valor máximo.