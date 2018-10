Casal britânico veio à Madeira e promoveu a ilha junto dos seus 112 mil seguidores

Charlie Pauly e Lauren Cliffe são um casal britânico que viaja pelo mundo em busca dos lugares perfeitos para eternizar o seu amor. Desta feita, escolheram a ilha da Madeira, onde pernoitaram por cinco noites, tendo ficado deslumbrados com a beleza com que se depararam.

Promovendo a Região junto dos seus 112 mil seguidores, Charlie Pauly e Lauren Cliffe andaram de teleférico, visitaram o Jardim Tropical Monte Palace, fizeram um piquenique no Porto da Cruz, depois de adquirir uma das refeições na Go Brunch, e ainda ficaram encantados com o folclore, na Rua de Santa Maria, tudo isto partilhado na rede social Instagram.