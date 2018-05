Visitas regressam ao Baltazar Dias no sábado

No próximo dia 12 de Maio, às 15 horas, o Teatro Municipal Baltazar Dias irá receber visitas encenadas dedicadas às famílias, sob o tema ‘Prazer em conhecer, Baltazar’.

Trata-se de uma produção da Câmara Municipal do Funchal com a Associação Cultural – Casa Invisível, com criação e interpretação de Catarina Claro e João Pedro Ramos.

Dedicadas especialmente a famílias com crianças a partir dos 5 anos, esta visita para além de ser uma visita guiada é também um momento divertido para conhecer António Ferreira e Augusta Silva e vê-los contar histórias, como aquelas que se contam naquele palco com 130 anos.

Nestas visitas encenadas (que de guiadas têm pouco) os participantes são convidados a embarcar numa ‘viagem no tempo’, para desvendar a história de como nasceu o Teatro Municipal e a de quem por aqui tem passado.

Estas sessões têm lotação máxima de 15 crianças (+ 1 adulto por criança). Os bilhetes custam sete euros (criança + 1 adulto), três euros por adulto extra e dois euros por criança extra, e estão à venda na bilheteira do Teatro.