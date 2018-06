Tragédia Portuguesa de João França em cena no Baltazar Dias

A Companhia de Teatro ATEF, em coprodução com a Câmara Municipal do Funchal e o Teatro Municipal Baltazar Dias apresentam de 21 a 24 de Junho, no Teatro Municipal Baltazar Dias, a peça ‘Um Homem Só – Emigrações’, um espectáculo encenado a partir do romance ‘Uma Tragédia Portuguesa’ de João França.

No centro do espectáculo levado ao palco do Baltazar Dias está um cenário decorrente da ditadura do Antigo Regime e do pós Revolução dos Cravos, habitado por um emigrante clandestino, refractário, desertor da guerra do ultramar e anti-herói deste história. Pedro dos Anjos, protagonista desta aventura, é um homem ingénuo e de boa-fé que, com a sua simplicidade e inculpabilidade, acaba por cometer crimes contra uma pátria sombria, emigrando ilegalmente e desertando, involuntariamente, do cumprimento de dever num cenário de guerra colonial. Obrigou-se a partir para França, em busca de melhores condições de vida, suposta garantia de um futuro mais desafogado economicamente, para si e para a sua mulher. Mas, uma carta vinda de Portugal fê-lo regressar, impelido por um sentimento de “honra”. Foi então que o seu caminho se enredou de outras ilegalidades e das consequências dos seus actos presentes e passados.

O livro ‘Uma tragédia portuguesa’ é um romance póstumo do autor que tem como pano de fundo a emigração portuguesa para França, na década de 60, retratada fielmente, desde o ‘salto’ para Espanha, feito clandestinamente, à chegada ao destino final e respectivo trabalho nos ‘bidonvilles’ de Saint-Denis, nos arredores de Paris.

João França nasceu no Funchal em 1908 e faleceu em Lisboa em 1996. Foi escritor, jornalista poeta, actor e dramaturgo. Revolucionário e com laivos de anarquista na juventude, escapou por pouco à perseguição pela PIDE. Na sua obra e textos jornalísticos, expressou os problemas sociais da sua terra.