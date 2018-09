Projecto ‘Dar a Ver’ regressa amanhã à Casa-Museu Frederico de Freitas

A Casa-Museu Frederico de Freitas acolhe, nesta sexta-feira e sábado (dias 28 e 29 de Setembro) duas Conferências integradas na III Edição do Projecto Cultural ‘Dar a Ver’, retomando-se, assim, a programação prevista para este ano.

Estas conferências associam-se também às Comemorações das Jornadas Europeias do Património, que se assinalam em todo o país, entre os dias 28 a 30 de Setembro, subordinadas ao tema: ‘Partilhar Memórias’.

Amanhã, pelas 18 horas, terá lugar a Conferência: ‘Serviços Educativos em Instituições Culturais: Conceito, Memória, Acção’, por Ana Duarte e, no sábado, pelas 11 horas, será a vez da acção ‘A Pintura Flamenga na Ilha da Madeira nos séculos XV e XVI – um século de encomenda artística de excelência no auge do Ciclo do Açúcar’, a cargo de Fernando António Baptista Pereira.

Recorde-se que o Projecto ‘Dar a Ver’ tem por base a divulgação do património artístico regional e a promoção da sua integração, no panorama nacional e internacional. Uma “aposta ganha” do Governo Regional, precisamente “porque valoriza a oferta cultural e potencia o seu acesso junto de toda a população, tanto residente quanto visitante”, conforme sublinha a Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço.

Paralelamente aos trabalhos de investigação, classificação, conservação e restauro, torna-se essencial que se invista, cada vez mais, na maior divulgação e conhecimento do vasto e diversificado património que constitui a nossa identidade cultural, sendo este um dos propósitos que se cumprem com a realização deste programa, materializado através da Direcção Regional da Cultura (Direcção de Serviços de Museus e Património Cultural).

A participação nestas actividades é gratuita, embora sujeita a uma inscrição prévia, através do endereço de correio electrónico daraver.drc@gmail.com.