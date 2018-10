Projecto ‘Dar a Ver’ prossegue com duas conferências este mês

O projecto cultural ‘Dar a Ver’ prossegue em Outubro com duas novas conferências. A primeira é já esta sexta-feira, dia 19, no MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira, na Calheta, pelas 19 horas, subordinada ao tema ‘Panorama da Arte Portuguesa no século XXI’, sessão que estará a cargo de Luiza Soares de Oliveira. Uma conferência que abordará a temática das jovens gerações de artistas que iniciam a sua carreira nestes primeiros anos do século XXI, dos desafios com que se deparam e, no fundo, do futuro da própria arte.

A segunda conferência, marcada para sábado, dia 20 de Outubro, às 11 horas, regressa à Casa-Museu Frederico de Freitas, no Funchal, com a Conferência ‘Ourivesaria Portuguesa dos séculos XVI e XVII’, a cargo de Luísa Penalva. Comunicação que, tendo por base a colecção de ourivesaria do Museu Nacional de Arte Antiga, percorrerá estes dois séculos, mostrando algumas das mais icónicas peças da ourivesaria portuguesa do Quinhentos e de Seiscentos, nomeadamente a Custódia de Belém, as salvas manuelinas, o Relicário da Rainha D. Leonor, bem como peças de referência da centúria seguinte, como o Báculo do Convento São Bento de Avé-Maria do Porto e o Cofre do mosteiro dos Jerónimos, entre outros.

Segundo a Secretaria Regional do Tursimo e Cultura, a maior divulgação e projecção do vasto património cultural que têm vindo a ser possibilitadas através desta iniciativa é, já, uma “aposta ganha” do Governo Regional e é nesse enquadramento que, na sua III Edição, o Projecto ‘Dar a Ver’ prossegue o seu objectivo de valorizar a oferta cultural existente na Região, “promovendo o seu acesso e partilha junto de toda a população, tanto residente quanto visitante”, sublinha a Secretária Paula Cabaço.

Refira-se que este Projecto, materializado através da Direcção Regional da Cultura (Direcção de Serviços de Museus e Património Cultural), tem vindo a possibilitar, ao longo dos últimos três anos, a abordagem, por especialistas locais e nacionais de aspectos relacionados com a diversidade cultural conservada in situ ou já transitada para os museus, em visitas guiadas e conferências levadas a cabo em vários locais.

A participação nestas actividades é gratuita, embora sujeita a uma inscrição prévia, através do endereço de correio eletrónico daraver.drc@gmail.com ou pelo telefone 291211830, estando limitada ao número de lugares sentados.