“Os Fachos - Uma tradição secular” em exibição no Teatro Baltazar Dias

A Câmara Municipal de Machico, promove, na próxima quarta-feira, dia 19 de setembro pelas 21h00, em co-produção com a Câmara Municipal do Funchal, a exibição do Documentário “Fachos – Uma Tradição Secular”, no Teatro Municipal Baltazar Dias. Esta exibição será seguida de uma tertúlia com os mais diretos participantes na produção do documentário.

Em 2016, a Autarquia de Machico, submeteu ao Programa de Desenvolvimento Rural para a Região Autónoma da Madeira 2014-2020 – PRODERAM 2020, um projeto documental sobre “Os Fachos”, realizado pela Eduardo Costa Produções, que visa a promoção e preservação desta tradição, aproveitando o seu potencial turístico para o desenvolvimento económico do concelho de Machico.

A tradição dos Fachos associada á celebração do Santíssimo Sacramento vem na continuidade de uma tradição etno-religiosa de Machico e única na Região Autónoma da Madeira que dada a sua prevalência no tempo e no espaço é importante manter e preservar.

Inicialmente com uma função de defesa militar da costa quando dos ataques de corsários e piratas, nos séculos XVII e XVIII, os Fachos surgiram assim da necessidade de criar sistemas de defesa das populações. Eram sinais luminosos que avisavam as populações em caso de ataques e que comunicavam com o Norte e Sul da Ilha da Madeira e ainda com a Ilha do Porto Santo.

Na atualidade, os sítios competem entre si na elaboração de figuras de alfaias religiosas, peixes, barcos, traineiras, entre outros motivos, que no último fim-de-semana de Agosto, iluminam as encostas deste nosso belo vale!