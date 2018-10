“O Romantismo em Inglaterra’ ouve-se, esta noite, na Igreja de Nossa Senhora da Guadalupe

Foi com casa cheia e com muitos aplausos que a 9.ª Edição do Festival de Órgão da Madeira – evento organizado pelo Governo Regional através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, sob a Direção Artística do Prof. João Vaz – arrancou, na noite de ontem, na Igreja do Colégio, com um Concerto integralmente dedicado a Johann Sebastian Bach e executado por um dos mais aclamados organistas europeus, Matthias Havinga.

O público que se associou a este Concerto inaugural fez questão de afirmar a sua satisfação pela realização de eventos desta natureza e qualidade na Região, numa programação este ano enriquecida nos seus conteúdos, renovada na sua temática e, pela primeira vez, descentralizada ao Porto Santo.

Na noite deste sábado, recorde-se, está previsto para as 21h30, um novo Concerto que promete igualmente surpreender na Igreja de Nossa Senhora da Guadalupe, na freguesia do Porto da Cruz, numa viagem musical que, estando a cargo da soprano Cecília Rodrigues e do organista Sérgio Silva, irá recriar os sons que, em muitas Igrejas da Inglaterra – e também da Madeira – se ouviam durante o período do romantismo.

É precisamente à Igreja que acolheu o seu arranque em alta que o Festival de Órgão da Madeira regressa, neste domingo, dia 21 de outubro, pelas 21h30, com um dos mais esperados momentos deste cartaz cultural, através da apresentação de uma das obras-primas da música para órgão e orquestra: o Concerto para órgão de Francis Poulenc, que será executado por Vincent Dubois (um dos organistas da Catedral de Notre-Dame de Paris) e a Orquestra Clássica da Madeira, dirigido pelo Maestro Rui Pinheiro, num programa dedicado ao século XX.

Refira-se que, até ao dia 28 de Outubro, este Festival contempla, no total, 11 Concertos, em 10 Igrejas/Conventos, envolvendo 7 organistas numa viagem pelo repertório de seis séculos de música de órgão que ligarão, numa semana, os concelhos do Funchal, Machico, Ponta do Sol e Porto Santo.

Recorde-se, igualmente, que a entrada é livre em todos os eventos do Festival.