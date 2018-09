Nova temporada da Companhia Nacional de Bailado abre hoje no Luxemburgo

O espectáculo inaugural da nova temporada da Companhia Nacional de Bailado (CNB) vai realizar-se hoje, no Luxemburgo, apresentando “Quinze Bailarinos e Tempo Incerto”, de Rui Lopes Graça, no âmbito da digressão internacional da companhia.

A CNB indicou à agência Lusa que o espectáculo, no âmbito da temporada 2018/2019, está marcado para as 20 horas (19 horas em Lisboa), no Grand Théâtre, no Luxemburgo.

“Quinze Bailarinos e Tempo Incerto” tem direcção artística de João Penalva e coreografia de Rui Lopes Graça, com desenho de luz de Nuno Meira.

A temporada abre em Portugal a 11 de Outubro, com “Itmoi - In the mind of Igor”, de Akram Khan, do coreógrafo britânico nascido no Bangladeche, inspirado em referências ao compositor Igor Stravinsky, uma peça estreada em Portugal, no ano passado, pela CNB.

O ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, que estará no Luxemburgo e irá assistir ao espetáculo, visita antes, pelas 12h45, a exposição de João Penalva, no Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean (MUDAM).

Em seguida, visita a exposição “Du Portugal au Luxembourg”, no Musée National d’Histoire et d’Art, e a exposição “Cousins Germains”, de Vasco Futscher, no Centro Cultural Português-Camões.