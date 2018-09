Mónica Ascenção foi a grande vencedora da terceira eliminatória do concurso ‘Madeira a Cantar

Com o tema ‘I’de rather go blind’, Mónica Ascenção foi a grande vencedora da terceira eliminatória do Concurso de Voz e Interpretação Musical ‘Madeira a Cantar’. Iniciativa que, organizada pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, teve lugar, na noite deste sábado, na freguesia do Faial, tendo sido Santana o terceiro concelho a escolher o seu representante para a Grande final que terá lugar no próximo ano, a fim de apurar a melhor voz da Região.

Satisfeita com mais esta eliminatória, a Diretora Regional da Cultura, Teresa Brazão, sublinhou “a qualidade de todas as actuações e do espectáculo que estes apresentaram ao público, no seu conjunto”.

Lembrando que este Concurso está a percorrer os vários concelhos da Região - e que no próximo dia 22 de setembro, chegará ao Porto Santo - a Directora Regional fez questão de realçar “a importância destas iniciativas na descoberta e maior valorização do talento regional”.

Representado o concelho de Santana, Mónica Ascenção junta-se, assim, à Joana Novo e Carolina Gomez, finalistas de São Vicente e Porto Moniz, respectivamente.

Refira-se, por fim, que o ‘Madeira a Cantar’, evento que simultaneamente assinala as comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas, prossegue, agora, na Ilha do Porto Santo, concelho que escolherá o(a) seu (sua) representante na eliminatória a ter lugar no dia 22 de Setembro.