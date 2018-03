Mariana Gouveia lança novo EP

A cantora Mariana Gouveia apresenta o seu mais recente EP ‘Tudo o que eu queria’ - uma paixão desmedida.

A artista, natural de Oeiras, mas a residir na Madeira, irá apresentar uma obra que foi escrita e desenvolvida pelo produtor Tiago Videira, que se inspirou nas canções dramáticas portuguesas.

Para o criador, ‘Tudo o que eu queria’ só é possível de ser materializado enquanto arte na versatilidade e potência desmedida da invulgar voz de Mariana Gouveia. Do EP consta a canção na versão com banda e uma segunda versão para piano solo em homenagem aos grandes intérpretes da canção francesa como Jacques Brel ou a recém falecida Barbara Weldens.

O EP conta com distribuição mundial, estando disponível em formato digital nas principais plataformas de venda online e de streaming (Soundcloud, Spotify, Deezer, Google Play, Tidal, etc...), bem como disponível para sincronização com os media através da plataforma Songtradr.

Sobre a artista

Mariana Gouveia é uma cantora portuguesa, nascida em 1996, em Oeiras. Mudou-se para a Madeira em 2004 com os seus pais, de origem madeirense, onde começou a demonstrar o seu interesse e talento pela música. Tem como ídolos musicais as cantoras Christina Aguilera, Adele e Áurea e, embora cante qualquer estilo musical (Fado, Reggae, Rock,...), tem uma paixão pelo Jazz e Soul. Durante 4 anos, frequentou o curso de Canto no Conservatório de Música Eng. Luíz Peter Clode. Em 2012 criou um canal de covers no Youtube (“MarFreGo”) e começou a atuar em festas escolares e concertos, tendo também prestado um tributo à cantora Adele, num concerto na FNAC Madeira. Iniciou o seu percurso como vocalista e guitarrista na banda Spot the Difference em setembro de 2012, atuando em eventos e cafés/restaurantes por toda a Madeira. Desde então, fez várias digressões com a presente banda ao Continente (Viana do Castelo, Caminha, Vila Praia de Âncora,...) e Porto Santo. Atualmente, encontra-se a acabar a licenciatura em Gestão na Universidade da Madeira e mantém as atuações com a banda em casamentos e eventos especiais.

Sobre o criador

Tiago Videira, Licenciado em Musicologia, mestre em Filosofia/Estética, e Doutor em Media Digitais, no âmbito do programa doutoral UT Austin - Portugal é actualmente membro integrado do INET-MD (instituto de Etnomusicologia – Música e Dança) e Colaborador do CESEM (Centro de Estudos em Sociologia e Estética da Música) na Universidade Nova de Lisboa. Editou recentemente o álbum intitulado Evocations, uma banda sonora de uma viagem aos recantos da alma para piano solo. Compôs também faixas para a série de animação The World of Snowboy and Crow.