Livros madeirenses marcam presença nas feiras do livro de Lisboa e Funchal

A secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, irá visitar amanhã, dia 25 de Maio, a 88ª Edição da Feira do Livro de Lisboa.

É a terceira vez que o Governo Regional se apresenta na Feira do Livro de Lisboa, que decorre de 25 de Maio a 13 de Junho, com um ‘stand’ próprio, onde estarão representadas todas as chancelas editoriais do catálogo Edições DRC Livros da Madeira, nomeadamente do Serviço de Publicações (editor oficial da DRC), da Direcção de Museus e Património Cultural, do ABM (Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira) e do Centro de Estudos de História do Atlântico (CEHA), num total de 133 títulos, incluindo a Revista Islenha.

Edições DRC marcarão, igualmente, presença, em ‘stand’ próprio, na 44ª Edição da Feira do Livro do Funchal, cujo arranque está, também, previsto para esta sexta-feira.

Ambas as representações visam “divulgar a vocação editorial da Região e as centenas de títulos que se encontram disponíveis para comercialização, naqueles que são, por excelência, os principais eventos de divulgação, conhecimento e promoção do Livro”, conforme refere a secretária Regional da tutela, Paula Cabaço.

A governante reforça “a importância destes espaços de projecção”, assim como “a visibilidade que as Edições DRC têm ganho ao longo dos últimos tempos, fundamentalmente relacionada com a sua acessibilidade digital, através do Catálogo Virtual que se encontra disponível para consulta”.

De referir que, em cada um dos seus espaços, a Direcção Regional da Cultura disponibilizará praticamente todos os títulos disponíveis, a preços de Feira.

No caso de Lisboa, haverá lugar à promoção dos Livros do Dia, com descontos entre os 20% e os 40% sobre o PVP e Livros em promoção, com descontos até 45% sobre o PVP.

Já no Funchal, o certame terá, também, descontos em Livros do Dia, com 30% sobre o PVP e Promoções Especiais, até 50% sobre o PVP.