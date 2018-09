‘Lindos Dias!’ de Samuel Beckett em cena no MUDAS no sábado

No próximo sábado, dia 8 de Setembro, a partir das 21 horas, entra em cena no MUDAS. Museu de Arte Contemporânea a peça ‘Lindos Dias!’, de Samuel Beckett. O projecto -- uma produção da Companhia Causas Comuns, em parceria com o Teatro São Luíz -- é encenado por Sandra Faleiro e conta com as interpretações de Cucha Carvalheiro e Luís Madureira.

Mais uma iniciativa que surge integrada na “excelente programação da II Temporada do MUDASHOTsummer que tem vindo a ser dinamizada desde o passado mês de Junho”, conforme sublinha a Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, acrescentando que “este espaço tem vindo a cumprir, efectivamente, a estratégia do Governo Regional no que respeita à maior diversificação, qualificação e atractividade da oferta ao público, associando-a a diferentes expressões artísticas e afirmando a aposta que tem vindo a ser desenvolvida quanto à descentralização dos programas culturais”.

Numa paisagem desértica, uma mulher, Winnie, está enterrada até à cintura, num montículo de terra que, pouco a pouco, a cobrirá até ao pescoço. Atrás, o seu marido, Willie, está quase sempre escondido aos olhos do público. Winnie parece ignorar, candidamente, a sua situação, e entrega-se a ocupar mais um “dia feliz”: reza, prepara-se, fala, revisita memórias, manipula objectos quotidianos guardados num saco ao seu lado, numa história que se reinventa em mais uma proposta cultural de qualidade.

Em ‘Lindos Dias!’, Samuel Beckett continua a sua busca de um sentido para a existência. O ‘clown’, e mais particularmente a dimensão tragicómica nele contida, é um terreno particularmente caro a Cucha Carvalheiro, que desafia Sandra Faleiro, sua cúmplice noutros projectos, a revisitar este clássico.

A entrada é livre, mediante reserva prévia de bilhete. Para informações adicionais e reservas, os interessados podem contactar o telefone: 291820900 ou e-mail: mudas@madeira.gov.pt ou fazer reserva imediata em: https://goo.gl/forms/z1vTQZn5an3yb2Hg1