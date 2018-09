João Quintino inicia domingo digressão na África do Sul

O artista madeirense João Quintino está de partida para a África do Sul, onde inicia domingo, em Bloemfontein, uma digressão musical. Estão previstas várias actuações para os emigrantes madeirenses, inseridas nas festas religiosas e privada, em diversas cidades com comunidade portuguesa.

Depois de Bloemfontein, no dia 23 de Setembro, Quintino actuará em Alberton, na Casa da Madeira, no dia 30 de Setembro. Estão ainda agendadas mais três actuações no mês de Outubro em Klerksdorp (dia 7), Welkom (dia 14) e Rustenburg, a 21 de Outubro.

João Quintino leva à África do Sul, temas de sucesso dos seus últimos trabalhos discográficos, juntando outros temas alusivos à Madeira como forma de homenagear a Ilha.

Temas do repertório

Fátima no Coração

Aí Ela Gosta

A Mulher Quem Manda

Coisa Linda

Estás Feita ao Bife

Eu Confesso

A Dança da Roçadela