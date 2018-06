Garouta do Calhau venceu marchas em Santo António

Já são conhecidos os vencedores da edição deste ano do desfile/concurso das marchas populares de santo António, que ontem desfilaram nesta freguesia com mais de 600 figurantes. O melhor grupo foi a Garouta do Calhau - Quinta Falcão, tendo logo depois sido distinguidos os Ginásios Municipais.

A edição deste ano das Festas de Santo António teve ontem o ponto alto com o desfile de 12 grupos pelas principais artérias da Freguesia. A iniciativa foi promovida pela Junta de Freguesia local e coube ao júri formado por Marisa Santos, em representação do Governo Regional; Eduardo Baptista, presidente da Casa do Povo de Santo António; Marina Silva, da Direcção Regional de Juventude e Desporto; Hugo Santos, estilista; e Ilídio Castro, da Junta de Freguesia de Santo António, a escolha dos melhores.

Pelas ruas estiveram a dançar e a cantar grupos da Associação Brinquinho de Santo António, Centro Comunitário da Nogueira, Sociohabitafunchal Madeira D’ Honra, Casa do Povo do Monte, Associação de Animação Geringonça, ASKKSA - Associação Kokusai Karate de Santo António, Casa de Saúde São João de Deus, Sociohabitafunchal Madeira D’ Encanto, Centro Cultural e Desporto do Funchal Bela Vista, Ginásios Municipais, Associação Garouta do Calhau - Quinta Falcão e Casa do Povo de São Martinho.

A festa continua hoje com a actuação de Buzico, a partir das 20 horas, seguido da actuação de Rúben Aguiar.