Funchal antecipa celebração da Festa do Cinema com antestreia no Cineplace

Uma semana antes de chegar oficialmente aos cinemas, cineclubes e auditórios de todo o país, a Festa do Cinema 2018 celebra a sétima arte com nove antestreias em simultâneo nos quatro cantos de Portugal.

O Funchal recebe no Cineplace Madeira Shopping a antestreia de ‘Beatriz e Romeu’ (no original: ‘Stolen Princess’), um filme de animação, realizado por Oleh Malamuzh e distribuído pela Cinemundo.

Esta antestreia acontece na próxima quarta-feira, 17 de Outubro, às 19 horas, com vários convidados especiais.

Vila Nova de Gaia, Guimarães, Leiria, Setúbal, Albufeira, Arganil, Mirandela e Castelo Branco são os concelhos escolhidos para receber as outras antestreias.

Nos dias 22, 23 e 24 de outubro, os entusiastas da 7ª arte vão poder assistir a um total de 10 mil sessões de cinema com bilhetes a 2,5 euros em todas as salas do país, na quarta edição da Festa do Cinema.

O maior evento cinematográfico organizado em Portugal atraiu mais de 217 mil espectadores em 2017 e regressa a dezenas de cidades e centenas de salas com os melhores filmes nacionais e internacionais, com cerca de 94 mil lugares disponíveis.