Exposição ‘Em esquadria’ inaugurada hoje no Colégio dos Jesuítas

A exposição ‘Em Esquadria – uma juventude em construção’, da autoria de Laura Freitas, aluna de mestrado da Universidade da Madeira (UMa), será inaugurada hoje, pelas 18 horas, no Colégio dos Jesuítas.

Esta mostra insere-se no âmbito da Dissertação de Mestrado em Gestão Cultural, realizada sob a orientação do Prof.º Doutor Carlos Valente, da Faculdade de Artes e Humanidades da UMa, e tem por objectivo aproximar os jovens à arte através da natureza.

Nesta exposição, composta por fotografias, maquetas e desenhos geométricos, são exploradas propostas escultóricas com fundamentos na técnica escutista, na geometria e na funcionalidade, proveniente do design e da arquitectura.

Em paralelo, estão patentes no jardim do Campus Universitário da Penteada, até 2 de Junho, as construções nas suas dimensões originais.