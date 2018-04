Evento solidário em nome do ‘guerreiro’ Tiago angaria mais de 4 mil euros

Mais de meio milhar de pessoas esgotaram as duas sessões do Espectáculo Solidário realizado ao final da tarde de ontem pela Escola Básica e Secundária no Fórum Machico.

Para ajudar o Tiago Sousa, aluno da escola que no último verão sofreu um infortúnio muito grande e que se encontra actualmente no Centro de reabilitação de Alcoitão, toda a comunidade educativa da Escola Básica e Secundária de Machico, desde alunos, professores, funcionários e encarregados de educação uniram esforços e realizaram um conjunto de iniciativas que culminou com este espectáculo.

O espectáculo, com cerca de 1h20 de duração, contou com várias actuações musicais, de dança e teatro protagonizadas pelos vários clubes e projectos da Escola e foi abrilhantado pela presença da cantora Vânia Fernandes, acompanhada pelo Coro Infantil do Conservatório Escola das Artes da Madeira.

Estiveram presentes na iniciativa o Secretário Regional da Educação, o Director Regional da Educação, o Presidente da Câmara Municipal e o Presidente da Associação de Pais do concelho.

O Jorge Carvalho referiu que “o talento dos alunos aliado à solidariedade e generosidade culminou numa louvável iniciativa, mostrando que a escola é e deve ser muito mais que um mero espaço de transmissão de conhecimentos. Deve ser um espaço de aprendizagens para a vida”.

No conjunto das várias iniciativas foram angariados 4305 euros, que foram entregues no final do Espectáculo ao pai do Tiago Sousa por emocionados colegas da turma do seu filho.

O espectáculo terminou com uma mensagem em vídeo do Tiago a agradecer a participação e colaboração de todos.