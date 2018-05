O Coro de Câmara da Madeira cumpre neste mês de Maio 47 anos de existência. Para celebrar a efeméride será realizado um pequeno concerto, seguido de Solenização Eucarística, na Igreja do Colégio, no Funchal, com início pelas 16h30 horas deste sábado, dia 12 de Maio, com entrada livre.

Após a celebração, realizar-se-á um jantar convívio, para antigos e actuais coralistas, na sede do Coro de Câmara da Madeira, na Travessa das Capuchinhas, no Funchal.