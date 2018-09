Conheça ‘The Portuguese Kids’, os 4Litro luso-americanos

O trio de comediantes luso-americanos The Portuguese Kids inicia esta sexta-feira uma digressão pela Austrália, com paragens em Sydney, Melbourne e Perth para mostrar o espectáculo da “Live, Laugh, Linguiça Tour!”.

Derrick DeMelo, Brian Martins e Al Sardinha escreveram um espectáculo de duas horas “sobre as aventuras e tribulações de crescer como filhos de imigrantes”, disse à Lusa DeMelo, porta-voz do grupo de “comédia étnica” que já tem planos para criar uma série de televisão.

“Gostamos tanto de linguiça que podíamos viver dela, é uma piada engraçada”, explicou o luso-americano sobre o título do novo espectáculo, que passou pela Califórnia no último fim de semana.

O grupo “sempre soube que havia muitos lusodescendentes” na Austrália, “um país único”, devido ao volume de mensagens da comunidade local que recebia na página de Facebook e no canal do YouTube. As audiências esperadas nas datas australianas são de 300 a 500 pessoas por espectáculo, adiantou Derrick DeMelo.

Além da comédia em torno das especificidades da imigração portuguesa, que inclui anedotas sobre “a barreira da língua” e “crescer com pais muito protectores”, o espectáculo “Live, Laugh, Linguiça Tour!” tem uma componente de improvisação e interacção com elementos do público, que nem sempre são lusodescendentes.

“Temos um número crescente de não portugueses”, indicou Derrick DeMelo, referindo que muitos fãs dos The Portuguese Kids são pessoas que têm amigos lusodescendentes ou casam com alguém da comunidade e gostam das referências do grupo, cuja comédia é “diferente do que se costuma ver”.

O que não está incluída é qualquer referência política, ao contrário do que têm feito outros comediantes nos Estados Unidos. “As pessoas querem escapar à realidade”, disse DeMelo, apontando para o excesso de “negatividade” que domina a sociedade norte-americana neste momento.

Depois da digressão australiana, os luso-americanos pretendem “abrandar” para escrever mais e trabalhar num piloto para uma série televisiva, uma ambição que já existe “há algum tempo” e que tem agora “algumas oportunidades” para acontecer.

“Ainda não falámos com ninguém a não ser com as pessoas que nos podem ajudar a entrar pela porta certa”, salientou o comediante. “Estamos a trabalhar num piloto”, adiantou, referindo que terá um caracter temático “mais abrangente” e com “uma mistura de culturas”.

Originários do estado do Massachusetts, os três comediantes são particularmente populares nos Açores, de onde provém uma grande parte da imigração portuguesa nos Estados Unidos.

“Não conseguimos andar na rua dez minutos sem sermos parados para tirar uma foto ou dar um autógrafo”, disse Derrick DeMelo. “Muitas pessoas têm primos na América e revêem-nos em nós.”

O trio faz cerca de 150 espectáculos por ano, “um emprego a tempo inteiro”, e tem um ‘site’ onde vende t-shirts e produtos portugueses, como galos de Barcelos.

A digressão australiana começa em Sydney na sexta-feira e termina em Perth no dia 22. Para Julho de 2019 já está marcado um retorno a Portugal, que os The Portuguese Kids querem transformar numa digressão com várias datas.