Concorrente da Alemanha na Eurovisão feliz com experiência na Madeira

“Queremos atenção para a nossa música e eu nunca tive tanta atenção na minha vida”, confessou Michael Schulte, representante da canção alemã no Festival Eurovisão da Canção 2018, a decorrer em Maio em Lisboa. O músico esteve nos últimos dias na Madeira para filmar o bilhete-postal que o vai apresentar no concurso, tendo destacado a simpatia das pessoas, a beleza das paisagens e a experiência em geral. Além de Schulte, também Jessika Muscat e Jenifer Brening de San Marino estiveram na Madeira para gravações. Já Ryan O’Shaughnessy, da Irlanda, chega amanhã ao Porto Santo, onde vai mergulhar.

Este ano o concurso é acolhido por Portugal, depois de Salvador Sobral ter vencido a edição de 2017 com o tema ‘Amar pelos dois’, estando a final marcada para o dia 12 na Altice Arena. Antes há semi-finais. Este ano concorrem 43 países. Os postais estão a ser gravados todos em Portugal, tendo as várias comitivas sido distribuídas por todo o país. Três equipas de produção da produtora Até ao Fim do Mundo estão a acompanhar estas deslocações, tendo três países sido atribuídos à Madeira, uma forma de promover Portugal lá fora.

Toda a experiência de participar no Festival da Eurovisão tem sido “alucinante”, confessou Michael Schulte, que se estreia na competição. “De repente há um enorme interesse na minha pessoa e ando de uma entrevista para outra entrevista, especialmente na Alemanha, claro, de estação de rádio para estação de rádio. Há muitas pessoas a querem saber como me sinto, é muito bom para mim enquanto artista, é isto eu nós procuramos. Nós sempre queremos atenção para a nossa música e eu nunca tive tanta atenção na minha vida”.

De malas aviadas e com as memórias bem vivas, o cantor contou que tem como objectivo ficar no top 10 da final. Reconhece que parcialmente a componente política poderá ter influência nas pontuações, países que dão pontuações aos seus vizinhos, por exemplo, até mesmo porque partilham o gosto musical, mas no final, em última análise, acredita que tudo se resume à música. “No final, se for uma boa canção e o artista for bom, não importa qual é o país de onde vem, a melhor canção vai ganhar”.

Quanto à canção portuguesa, acredita que tem uma boa canção. ‘O Jardim’, defendido por Cláudia Pascoal, composto por Isaura. “Eu gosto, eu inclusive ouvi as canções da pré-selecção e gostei de muitas. Eu acho que foi uma boa escolha mandá-las, é uma boa canção”.

Nesta passagem curta pela Madeira, Michael Schulte teve oportunidade de ir ao Rabaçal, visitar o miradouro dos Balcões, e andar de parapente na zona Oeste da Madeira.

Já as concorrentes de San Marino andaram pelas ruas do Funchal, pelo Parque de Santa Catarina, foram de teleférico até ao Monte e desceram de carrinho de cesto até ao Funchal.

O cantor irlandês vai directamente para o Porto Santo, não vem à ilha da Madeira. Vai promover a ilha dourada, fazendo mergulho.