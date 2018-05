Concerto junta 40 alunos em palco

A Secretaria Regional de Educação, através da Direcção Regional de Educação / Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), promove no próximo dia 26 mais um concerto de simbiose, desta vez protagonizado pelos Ensembles de Clarinetes A e B da DSEAM e alunos de clarinete do núcleo de Santana, do Conservatório – Escola das Artes da Madeira (CEPAM).

Neste concerto, denominado ‘Friends of Clarinet’, estarão em palco cerca de 40 estudantes que executarão obras compostas especificamente para quarteto de clarinetes. Nas obras a apresentar predominam os estilos swing e ragtime. O destaque vai para os compositores Sidney Bechet, com ‘Petite Fleur’, Terence J. Thompson, com o seu arranjo no estilo swing para ‘Suite-City Scenes’ e John Lennon e Paul MaCartney, com ‘Yesterday’ - de salientar que este último tema foi concluído por Paul MaCartney numa viagem entre Lisboa e o Algarve, e gravada em 1965 para o álbum Help. Será também executado um andamento de uma obra de Carl Stamitz, a solo pela aluna Aicha Marta Figueira do CEPAM. O repertório escolhido tem como finalidade ir ao encontro da faixa etária, necessidades e expectativas dos estudantes presentes, com o intuito de fortalecer a motivação e autoestima de cada um.

O Ensemble de Clarinetes A da DSEAM foi constituído em 1996 e partiu da motivação e empenho dos estudantes em aprofundar e enriquecer as suas competências na execução de vários géneros e estilos musicais. Este ensemble é composto por 12 executantes, com idades compreendidas entre os 13 e os 30 anos. O Ensemble de Clarinetes B da DSEAM foi constituído em 2008 e é constituído por 12 executantes.

Do seu historial constam a realização de espectáculos de carácter pedagógico em escolas, instituições de solidariedade social, audições escolares, em diversas unidades hoteleiras, concertos integrados nas temporadas artísticas, nas festas de Natal e Fim de Ano, nos programas televisivos ‘Pôr-do-Sol’ e ‘Atlântida’ na RTP/Madeira, ‘Praça da Alegria’ na RTP1 e em três Festivais Internacionais para jovens em Gaia-Porto. Estes ensembles, desde a sua fundação, têm como responsável artístico o professor José António de Sousa.

O núcleo de Santana do CEPAM começou a funcionar em novembro de 1992 e, desde 2009, encontra-se localizado na Casa da Cultura de Santana. Procura ser um polo de formação e divulgação da arte musical no concelho, interagindo com os vários agentes culturais e educativos de Santana, em particular com as bandas filarmónicas do concelho, a casa da cultura e outras instituições. Sob a coordenação do professor José Barros, este núcleo apresenta uma actividade dinâmica e reconhecida no meio onde está inserido. Fazem parte da oferta formativa deste núcleo vários instrumentos, sendo que neste concerto se irão apresentar em palco com 20 alunos de clarinete.

Este concerto terá lugar no próximo dia 26 de Maio, no Salão Paroquial de Santana, pelas 18 horas e a entrada é gratuita.