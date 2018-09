Carlos Costa é um dos artistas do ‘Arraial Pride Funchal’

O Arraial Pride Funchal, que se realiza no dia 6 de Outubro, vai contar com a presença de Carlos Costa, Diana Duarte e do grupo Dançando com a Diferença.

O cantor madeirense é também bailarino e modelo, tendo ganho notoriedade no programa ‘Ídolos’. Desde aí, já participou em vários reality shows e outros programas de televisão.

Quanto a Diana Duarte é cantora e compositora, tendo lançado recentemente o álbum ‘Amura’.

Por seu lado, o grupo Dançando com a Diferença tem mais de 15 anos de actividade e “tornou-se uma referência nacional e internacional dentro das artes contemporâneas, ocupando um patamar de referência dentro do panorama artístico europeu quando falamos de Arte Inclusiva”.

“Desta forma, o cartaz do Funchal Pride vai ficando completo, com o Ciclo de Palestras “Transpor Preconceitos”, do dia 5 de outubro, já anteriormente anunciado, que acontecerá na Sala da Assembleia da Câmara Municipal do Funchal, pelas 10h, com entrada livre e inscrição para funchalpride@rea.pt. A Marcha percorrerá as ruas do Funchal no dia seguinte, 6 de outubro, com concentração no Largo do Município, pelas 15h, seguindo-se o Arraial, a partir das 16h, com a presença de todas as associações organizadoras e convidadas e outras entidades. Os artistas juntam-se ao Pride pela tarde fora, tendo sido já anunciadas as atuações dos Fado Bicha, Alexandra Barbosa e as Drag Queens Debbie Booh e Esmeralda”, refere a organização.

O Pride é organizado pela ABRAÇO, Fundação Portuguesa A Comunidade Contra a Sida, rede ex aequo, Núcleo da Amnistia Internacional do Funchal, UMAR, Opus Gay e Mad le’s Femme.