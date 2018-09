Banda portuense Oak presente no primeiro encontro de “metaleiros” na Madeira

Desde 2013, altura em que os Moonspell estiveram na Madeira, que a Região não recebe uma banda continentald e heavy metal. Paradigma que os criadores da revista ‘MetalMad’, João Ferreira, de André Branco e de Diogo Ferreira, querem inverter, com a realização do primeiro encontro de metal da Madeira: o ‘Oath – Circle Meeting I’.

Desta feita e de forma a inverter esta situação, a MetalMad traz a banda portuense Oak, um duo constituído por Guilherme Henriques (guitarra) e Pedro Soares (bateria). A sonoridade dos Oak insere-se dentro do género de ‘funeral doom metal’, contudo é possível destacar o ‘sludge’ e até um pouco de ‘black metal’. O grupo é bastante recente, formados no Outono de 2017, mas em menos de um ano já somam concertos no estrangeiro e participações em grandes festivais, entre os quais o SWR Barroselas Metalfest.

A abrir o espectáculo estarão os madeirenses ‘Life Once Lost’. Grupo composto por Diogo Ferreira (bateria), Rafaela Botta (guitarra), Pedro Silva (guitarra e voz) e Rudolfo Camacho (baixo).

O evento terá lugar no DTOX, na Rua do Esmeraldo (Funchal), e as portas serão abertas às 20h30.

Será realizado um sorteio de três prémios para os que adquirirem os bilhetes, cujo custo é de 5 euros. De referir, porém, que a larga maioria dos bilhetes já foram vendidos e sobram apenas um número muito limitado. Como tal, todos os interessados devem enviar uma mensagem para o Facebook ou Instagram da MetalMad.