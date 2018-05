Aleste promete “melhor dia de praia do ano” já a 26 de Maio

No próximo dia 26 de Maio, o Complexo Balnear da Ponta Gorda recebe a quinta edição do Aleste, o festival de música alternativa da Madeira.

O Funchal volta a ser o epicentro para a festa e diversão, com mais artistas do que nas edições anteriores, garantiu a organização do evento, representada por Fábio Remesso e Diogo Freitas, durante a apresentação oficial do festival, esta manhã, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal.

“Temos ainda mais artistas e mais gente na equipa”, que farão “o melhor dia de praia do ano”, frisou Diogo Freitas.

O “incrível cartaz” (palavras de Fábio Remesso) faz-se com os nacionais Surma, Sean Riley, Bispo, Bruno Pernadas e Celeste/Mariposa, os americanos Bitchin Bajas e o duo dinamarquês Laid Back.

Antes de proceder à assinatura do novo protocolo com a orgazniação, coube ao presidente da Câmara Municipal do Funchal elogiar este “festival único”, que este ano se muda da Barreirinha para o Complexo Balnear da Ponta Gorda.

“O Aleste junta bandas emergentes a nomes consagrados e esta fusão foge muito ao padrão habitual dos festivais”, referiu Paulo Cafôfo, vincando que o Aleste já faz parte da cidade e da Região. “Queremos que estas coisas mágicas continuem a acontecer”, acrescentou.

No dia 26 de Maio, a ’magia’ começa às 15 horas e são esperadas cerca de 2.500 pessoas.

Os bilhetes para o Aleste custam 20 euros e estão à venda no Museu Café, Barreirinha Bar Café e online na Ticketea.