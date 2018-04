ABM assinala Dia Mundial do Livro com ‘Conversas com um Escritor’

Ana Pessoa é a escritora convidada para estar ‘à conversa’ com os leitores no Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM), no Dia Mundial do Livro, que se assinala amanhã (dia 23 de Abril).

Pela qualidade do seu trabalho e por se tratar de uma autora jovem e de referência no Plano Nacional de Leitura, Ana Pessoa foi escolhida para integrar o projecto ‘Conversas com um Escritor’.

A iniciativa tem por objectivo trazer à Região autores de referência na área da literatura.

A Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, marcará também presença amanhã, no Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, pelas 12 horas, para assinalar a efeméride.