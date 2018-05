A exposição ‘As Ilhas do Ouro Branco - Encomenda Artística na Madeira: Séculos XV-XVI’ ganha prémio na categoria de Transporte de Património

A exposição ‘As Ilhas do Ouro Branco - Encomenda Artística na Madeira: Séculos XV-XVI’ acabou de ser contemplada na edição deste ano dos Prémios da Associação Portuguesa de Museologia (APOM) que estão a decorrer neste momento no Museu dos Coches, em Lisboa com o prémio para ‘Transporte de Património’, precisamente pelo transporte das dezenas de peças que integraram esta mostra alusiva aos 600 anos inaugurada em Novembro do ano passado no Museu Nacional de Arte Antiga. O prémio é entregue à Secretaria Regional do Turismo e Cultura e Direcção Regional da Cultura.

“A exposição representou um dos maiores desafios na preparação, organização e logística do transporte das obras de arte entre Funchal e Lisboa”, destacou a APOM, referindo que as quase cem peças foram transportadas por terra, ar e mar.

Ficamos ainda a saber na cerimónia que a prioridade foi dada às peças que foram para restauro e que entre estes tesouros estão peças que sobreviveram a 500 anos, o que é “raro a nível nacional”