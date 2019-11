Worten fecha acordo para compra da iServices

A Worten fechou um acordo para a compra da iServices, empresa de reparação de dispositivos móveis, avançou hoje o administrador financeiro da Sonae, João Dolores, à Lusa.

“A Worten fechou um acordo com a iServices” para a compra da empresa, cujo o negócio “está sujeito a autorizações” das entidades competentes, referiu o responsável.

Trata-se de um “investimento importante para a Worten” porque “reforça a aposta nos serviços de clientes”, adiantou, sem referir valores envolvidos da operação.

Nos primeiros nove meses do ano, o volume de negócios da Worten atingiu 744 milhões de euros, “com as vendas de retalho em Portugal e nas ilhas Canárias, acima do ano passado, apesar da evolução negativa das categorias sazonais em agosto, devido sobretudo às temperaturas atipicamente baixas na ibérica e do programa de ajustamento da operação de Espanha em curso”, refere a Sonae, no comunicado dos resultados até setembro.

“O ‘marketplace’ da Worten produziu resultados acima das expectativas, ajudando a impulsionar o crescimento das vendas online em quase 50% em termos trimestrais”, refere a empresa.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) subjacente da Worten atingiu 29 milhões de euros.

Depois de ter lançado em Portugal, a Worten lançou também o ‘marketplace’ em Espanha que está a ter “resultados bastante positivos”, afirmou o gestor.

O lucro da Sonae até setembro diminuiu 16,1% em termos homólogos para 88 milhões de euros, impactado pela venda de parte da participação que o grupo tem na Outsystems no segundo trimestre de 2018, anunciou hoje a empresa.

No terceiro trimestre, que exclui aquela mais-valia extraordinária, o resultado líquido mais que duplicou para 50 milhões de euros.