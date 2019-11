Super Bock Group prevê investir 2,5 milhões de euros no aumento da operação logística

A empresa portuguesa Super Bock Group anunciou hoje a ampliação e modernização da plataforma logística em Santarém, num investimento de 2,5 milhões de euros, para otimizar a eficiência e capacidade de abastecimento aos clientes a sul do país.

Ainda sem calendário de execução, o projeto de aumento da operação logística em Santarém inclui a reabilitação de infraestruturas e a reconversão de várias áreas da unidade, destacando-se a “criação de 12 novos cais de carga e a ampliação da área de armazenagem”.

Com atividade principal no negócio das cervejas e das águas engarrafadas, o Super Bock Group pretende que o investimento possibilite “um reforço significativo da capacidade de abastecimento” a partir da plataforma logística em Santarém, assim como o reforço da operação de assistência técnica.

“Este projeto prevê um investimento na ordem dos 2,5 milhões de euros”, avançou a empresa, em comunicado, referindo que, após a concretização da obra, o Super Bock Group ficará com uma estrutura “mais competitiva, eficaz e adequada”, no que respeita à armazenagem, assistência técnica e distribuição, designadamente junto do Canal Horeca a sul do país, e “com foco na cerveja à pressão, que é o expoente máximo da experiência cervejeira”.

No sentido de assegurar as necessidades geradas pelo reforço da operação logística, a empresa estima aumentar o número de postos de trabalho, “contribuindo assim para os níveis de empregabilidade na região”.

A Lusa questionou sobre o número de postos de trabalho que estão previstos criar e o calendário de execução das obras, mas a empresa não tem ainda informação consolidada.

“Este projeto materializa a estratégia do Super Bock Group em ser mais sustentável, eficiente e competitiva”, reforçou a empresa, acrescentando que a ideia passa por procurar identificar oportunidades, de forma contínua, que permitam a otimização das suas estruturas e operações.