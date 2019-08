Suecos a bordo de veleiro resgatados nos Açores

A Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento das Lajes (RCC Lajes), com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes Mar (CODU-MAR) e o navio mercante ‘Marfret Marajo’, coordenou, desde cerca das 15h50 (horas locais) do dia 8 de Agosto, o resgate de dois suecos de 64 anos de idade que se encontravam a navegar a bordo do veleiro ‘Delfini’, com bandeira da Suécia, a cerca de 528 milhas (977Km) a nordeste da Ilha São Miguel.

Um dos tripulantes apresentava sintomas de trauma cerebral com perda de consciência e trauma torácico.

O resgate foi efetuado pelo navio mercante ‘Marfret Marajo’ e os dois homens foram, de seguida, transportados por um helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa (FAP) tendo desembarcado na Base Aérea de Ovar pelas 09h35 (horas locais) de hoje, dia 10 de Agosto.

Os pacientes eram aguardados por uma ambulância do Serviço Nacional de Proteção Civil, tendo sido transportados para o hospital de Santa Maria da Feira.

Estiveram envolvidos nesta operação o MRCC Delgada, o RCC Lajes, o RCC Lisboa, o CODU-MAR, o navio mercante ‘Marfret Marajo’, um helicóptero EH-101 e uma aeronave C-295 da FAP e uma ambulância do Serviço Nacional de Protecção Civil.​