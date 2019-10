Seguradora monta plano de acção para apoiar eventuais danos do furacão nos Açores

A seguradora Fidelidade montou “um plano de ação” para minimizar junto da população dos Açores eventuais danos provocados pelo furacão “Lorenzo”, anunciou hoje a empresa.

“Para ajudar a minimizar, preventivamente, o impacto potencial que a previsão de chuva forte e vento ciclónico com a passagem do furacão ‘Lorenzo’ pela Região Autónoma dos Açores, a Fidelidade montou um plano de ação que tentará ajudar a população daquela região autónoma a estar melhor preparada para os impactos do furacão e a voltar rapidamente à vida normal”, lê-se num comunicado enviado à agência Lusa pela seguradora.

Assim, e de acordo com a empresa, “para agilizar o processo de peritagem e antevendo dificuldades nas ligações aéreas para o arquipélago”, a Fidelidade deslocou para a região “uma equipa de peritos que está de prevenção no local”.

“A ideia é conseguir acelerar assim o processo de reparação e substituição das estruturas que possam ser atingidas, para que a vida das pessoas afetadas volte o mais rapidamente possível à normalidade”, sublinha a seguradora.

Os primeiros efeitos do furacão “Lorenzo”, atualmente na categoria 2, deverão começar a fazer-se sentir a partir da noite de hoje nos grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) dos Açores, com vento forte, agitação marítima e chuva.

Em declarações a agência Lusa, o delegado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) nos Açores, Carlos Ramalho, disse que as duas ilhas que compõem “o grupo Ocidental do arquipélago deverão ser as mais atingidas”.

O IPMA refere que, “mantendo-se as previsões da trajetória, o centro do furacão deverá passar com categoria 1, na quarta-feira, ligeiramente a oeste das Flores, afetando especialmente o grupo Ocidental”.

Porém, “todo o arquipélago sentirá efeitos do furacão”.

As previsões continuam a indicar para o grupo Ocidental vento sueste, rodando para noroeste com rajadas na ordem dos 190 quilómetros por hora (com uma probabilidade de 40% de a rajada máxima ser superior a 200 quilómetros por hora), chuva por vezes forte e ondas de sul, passando a sudoeste, com altura significativa entre 10 e 15 metros, podendo a altura máxima de onda atingir os 25 metros.

Para o grupo Central a previsão aponta para vento sudoeste com rajadas até 160 quilómetros por hora, períodos de chuva e ondas de sudoeste passando a oeste com altura significativa entre nove e 12 metros, podendo a altura máxima de onda atingir os 22 metros.

No grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) haverá vento sul rodando para oeste com rajadas até 100 quilómetros por hora e ondas de sudoeste com altura significativa de sete a nove metros.

Esta noite, pelas 21:00 locais (mais uma hora em Lisboa), o IPMA emite um novo comunicado.