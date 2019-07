Salários dos portugueses e património hoje em destaque nas capas dos jornais nacionais

“1,3 milhões com salário até mil euros”, é este o assunto que faz a manchete desta segunda-feira, 8 de Julho, do Correio da Manhã. Segundo revela o matunino “mais de 678 mil trabalhadores por conta de outrem ganham entre 600 e 750 euros mensais”.

O Correio da manhã dá ainda destaque fotográfico à “Noite de pânico em Coruche: Horror na festa brava”. Dois cavaleiros, dois forcados e um cavalo ficaram feridos durante a Corrida de Touros em Coruche que ocorreu este sábado à noite.

“Governo vai abrir concurso para mil técnicos especializados” é a manchete do Público. De acordo com o periódico nacional, a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa reconhece que o “envelhecimento” dos funcionários do Estado tem criado dificuldades nos serviços públicos. E “perdeu-se muito saber fazer”.

Em grande destaque na capa o Bom Jesus de Braga e o Palácio de Mafra. “Portugal já tem 17 locais Património Mundial”, realça o Público.

Sobre o mesmo tema escreve o Jornal de Notícias, com a chamada de capa “UNESCO: Bom Jesus a Mafra na rota do património mundial”. Com efeito a capa do JN é dominada pelo Turismo: “Milhares de piscinas de hotéis e alojamento local sem fiscalização” E “Turistas portugueses rendidos a Chernobyl”, são os títulos em destaque.

Já o Diário de Notícias volta-se para a Grécia. “Mitsotakis. Quem é o homem que derrotou Alexis Tsipras?”, titula o matutino, após a vitória do partido de direita grego Nova Democracia nas eleições na Grécia.“Kyriakos Mitsotakis tem apelido de uma das mais importantes dinastias políticas gregas, mas o seu discurso é contra o nepotismo e a favor da meritocracia. Quer ficar na história como um reformista”, escreve o DN.

Nos desportivos, A Bola destaca o “O novo menino bonito de Madrid”. “João Félix sentiu o primeiro banho de multidão e é hoje apresentado no Atlético”, escreve.

No Record “Vieira conta tudo”. O presidente chamou 18 sócios ao Seixal e abordou actualidade encarnada”, revela o desportivo.

No jogo o destaque é ‘azul e branco’. “Aboubakar às ordens: Conceição ganha hoje mais um avançado”, titula o periódico.