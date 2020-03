PSD questiona ARS-Norte sobre “planos e medidas” para lares

O deputado do PSD Luís Leite Ramos questionou a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte sobre “planos e medidas” previstas para casos de lares, como o de Vila Real onde estão já contabilizadas 45 pessoas com covid-19.

“Tendo em conta que o distrito e todo o Interior dispõe de um número considerável de lares residenciais, de que forma estão a ser pensadas as intervenções em casos como o que aconteceu em Vila Real, no Lar da Nossa Senhora das Dores”, perguntou o parlamentar, numa carta enviada ao presidente da ARS-Norte.

Até ao momento, foram confirmados 45 casos da covid-19 entre idosos e funcionários deste lar, faltando, no entanto, conhecer o resultado de mais 46 testes que foram realizados pelo INEM, na quarta-feira, aos restantes residentes e colaboradores.

Alguns dos idosos já foram transferidos para unidades hospitalares de Vila Real, Porto e Vila Nova de Gaia e os funcionários, que já saíram da instituição particular de solidariedade social, foram cumprir o isolamento determinado pela delegada de saúde.

Luís Leite Ramos pediu esclarecimentos à ARS-Norte sobre se os restantes “doentes e funcionários infetados serão levados para fora da região ou se estão a ser criadas condições para os alojar localmente”, e quer saber a “quem compete a criação dessas condições de acolhimento e alojamento e qual o papel da ARS-Norte (e do Ministério da Saúde) neste domínio”.

Esta noite, o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) assumiu os cuidados a prestar aos idosos do lar de Vila Real e enviou uma equipa para a instituição para fazer a avaliação da situação dos residentes.

“Numa região com uma população muito envelhecida, despovoada e dispersa e com carências importantes em matéria de saúde, não queremos ficar com a sensação de que ficaremos para o fim em matéria de cuidados e nos apoios que o Estado e o país devem garantir a todos, sem exceção, neste momento crítico”, salientou o parlamentar.

O social-democrata eleito pelo círculo de Vila Real disse que lhe têm chegado também alguns relatos por parte de profissionais de saúde e de autarcas que “suscitam fundadas preocupações”.

Em consequência, questionou ainda a ARS sobre “o eventual encerramento das unidades de respiratório a funcionar nos centros de saúde do Peso da Régua e de Alijó por falta de meios, nomeadamente máscaras para os profissionais de saúde”.

O deputado quer saber se a informação se “confirma” e se a ARS-Norte “vai disponibilizar e reforçar os meios necessários para que estas e outras unidades continuem a funcionar em pleno e em segurança”.

Luís Leite Ramos quer ainda saber quando “entrarão em vigor” os “novos acordos convencionados para a realização de testes, necessários para responder ao aumento substancial de referenciações resultante da entrada em vigor das novas disposições e regras”.

“Para a sua realização, será necessária a deslocação dos referenciados à cidade de Vila Real ou os testes poderão ser realizados noutros locais do distrito e em quais? Que tipo de cooperação está a ser pensada e desenvolvida com as unidades de saúde privada e as autarquias instaladas na região neste domínio?”, questionou.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais 505 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 23.000.

Em Portugal, registaram-se 60 mortes, mais 17 do que na véspera (+39,5%), e 3.544 infeções confirmadas, segundo o balanço feito quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde, que identificou 549 novos casos em relação a quarta-feira (+18,3%).