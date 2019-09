Produção automóvel em Portugal aumentou 18,8% até agosto para 225.102 veículos

A produção automóvel em Portugal aumentou 18,8% para 225.102 veículos nos primeiros oito meses deste ano, face ao período homólogo, adiantou a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Em comunicado, a entidade adiantou ainda que “em agosto de 2019 foram produzidos em Portugal 13.711 veículos automóveis, o que representou um crescimento de 78,2% face ao mês homólogo de 2018”.

A associação afirma que estes dados confirmam “a importância que as exportações representam para o sector automóvel já que 97% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que, sublinhe-se, contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa”, de acordo com a ACAP.

No mesmo comunicado, a associação indicou que a Europa continua a ser o “mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional -- com 97,5% -- com a Alemanha (24,2%), França (15%), Itália (14,7%) e Espanha (10,9%) no topo do ‘ranking’”.

No que diz respeito aos veículos pesados, a ACAP referiu que em agosto foram montados 119 veículos pesados, mais 7,2% do que no período homólogo e, em termos acumulados, de janeiro a agosto, foram produzidos 2.262 veículos (mais 110,6%).

“Destes, foram exportados 92,7%, tendo sido a América (87,5%) o seu principal destino”, adiantou a associação.