Polícia sinaleiro regressa a Cascais

A vila de Cascais vai voltar a dispor de um polícia sinaleiro para regular a circulação rodoviária, anunciou hoje o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis).

Em comunicado, o Cometlis refere que a medida irá contribuir para “aumentar a confiança na polícia e reforçar o sentimento de segurança dos munícipes e dos milhares de visitantes que ali acorrem diariamente”.

“Fazendo jus a um ícone histórico da Polícia de Segurança Pública, que se constituiu como peça basilar do quotidiano citadino em matéria de mobilidade urbana e segurança rodoviária na primeira metade do século passado, Cascais passará a contar com um Polícia Sinaleiro, que poderá ser encontrado em atividade em zonas do centro histórico da vila”, sublinha a nota.

O Cometlis explica que o polícia sinaleiro será colocado numa zona “onde existe um permanente afluxo de pessoas e bens e se dá a confluência de trânsito rodoviário de várias artérias”.