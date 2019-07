Polícia Marítima quer subir efectivo policial para 722 polícias até 2022

A Polícia Marítima conta ter 722 polícias em 2022, um objectivo desenhado pelo Ministério da Defesa através de concursos, sendo o próximo lançado em breve para 25 efectivos, anunciou hoje o comandante-geral desta força policial.

“Acredito que ainda esta semana será lançado um concurso nacional para novos efectivos. Pelo menos 25 devem entrar em breve. O objectivo é ter 722 polícias em 2022. Nos últimos quatro anos foram abertos dois concursos e essa é uma tendência para continuar”, disse o comandante-geral da Polícia Marítima, Luís Carlos de Sousa Pereira.

O responsável, que falava aos jornalistas esta manhã à margem da inauguração do novo posto da Polícia Marítima em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, apontou que actualmente esta força policial tem “cerca de 600 operacionais”, sendo a expectativa “chegar aos 640 em 2020”.

“Esta evolução crescente faz sentido face ao que tem sido o aumento de actividades na costa que, às vezes, é acompanhado de aumento de constrangimentos”, referiu Luís Carlos de Sousa Pereira, dando como exemplo os festivais de verão ou os desportos de mar como o surf.

“Cumprimos a nossa missão, temos apoio e as pessoas reconhecem o nosso trabalho, mas há necessidades e a Polícia Marítima, além das actividades marítimas, tem tarefas relacionadas com o policiamento e a fiscalização, portanto o reforço é sempre bem-vindo e importante”, acrescentou.

O comandante-geral destacou ainda a parceria desta força policial com a Marinha, colaboração que permite, disse, que “mais de 95% dos efectivos da Polícia Marítima tenham funções operacionais e não administrativa”.