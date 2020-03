Plano de vacinação com medidas de carácter excepcional e temporário durante a epidemia

Foi necessário adoptar medidas de carácter excepcional e temporário para a prevenção da transmissão da infecção por Covid-19 e, por isso, foram estabelecidas várias prioridades de vacinação.

Refira-se que a vacinação, no âmbito do Programa Nacional de Vacinação (PNV), é uma medida de saúde pública prioritária, uma vez que previne doenças como o sarampo, a tosse convulsa, o tétano, doenças muito graves como a meningite, por 13 tipos de pneumococo, por meningocco C e por Haemophilus influenzae b.

Eis as prioridades:

1. Vacinação recomendada até aos 12 meses de idade, inclusive.

As crianças devem cumprir atempadamente a vacinação recomendada no primeiro ano de vida, que confere proteção precoce contra onze doenças potencialmente graves.

Aos 12 meses, as vacinas contra o meningococo C e contra o sarampo, papeira e rubéola são muito importantes. A situação epidemiológica do sarampo a nível mundial não permite adiar esta vacina.

Às crianças que têm estas vacinas em atraso, recomenda-se a vacinação o mais brevemente possível.

Deve ser contactada a Unidade de Saúde.

2. Vacinação BCG das crianças com risco identificado de tuberculose grave, de acordo com Norma da DGS.

3. Vacinação de doentes crónicos e outros grupos de risco no âmbito do PNV.

4. Grávidas – Devem procurar activamente a vacinação contra a tosse convulsa, que tem como objectivo a protecção do bebé nos primeiros meses de vida.

A vacinação poderá ser adiada, mas nunca para além das 28 a 32 semanas de gestação. Deve ser contactada a Unidade de Saúde.

Poderá ser consultado o esquema vacinal recomendado do PNV no website da DGS e deverá ser verificado o registo vacinal no Boletim Individual de Saúde ou no Portal do SNS.