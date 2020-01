Miguel Silva Gouveia visitou quartel dos Bombeiros Voluntários Madeirenses

A iniciativa ‘O Funchal que nos Une’, na sequência das Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal, continuam a decorrer, durante este mês de Janeiro, na freguesia de Santa Luzia. Durante a tarde desta quarta-feira, o executivo liderado por Miguel Silva Gouveia, visitou os Bombeiros Voluntários Madeirenses, onde foram recebidos pelo presidente da Direcção, comandante Rui Pedro Sousa.

Miguel Silva Gouveia começou por expor aos representantes e restante corporação presente, o propósito destes encontros levados a cabo pelo executivo, junto da população e das forças vivas de cada freguesia, de maneira a perceber a sua realidade, as dificuldades e as necessidades, e de tentar estabelecer pontes com a Autarquia, no sentido de facilitar diálogos e agilizar as mais diversas situações.

Neste campo, e reconhecendo “o papel importante de solidariedade social e acção cívica, junto da população que serve e protege”, o Autarca salientou que a Câmara Municipal do Funchal apoiou, com cerca de 100 mil euros a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Madeirenses, através dos Apoios Financeiros ao Associativismo e Actividades de Interesse Municipal.

Por fim, o Presidente enalteceu os bombeiros “pelo extraordinário brio com que cada um destes homens tem exercido a sua missão de agentes de Protecção Civil, sem medo de encarar as dificuldades, e trabalhando em prol da cidade, nomeadamente na segurança de pessoas e bens, e protecção do meio ambiente”.