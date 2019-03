Marcelo inicia visita a Angola

Depois do Carnaval, penalizado pelo mau tempo, a vida retoma a normalidade. Ainda com as escolas fechadas, saiba os assuntos que vão dominar a actualidade em Portugal e no Mundo, no dia de arranque do tempo quaresmal para os católicos.

. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, inicia hoje uma visita de Estado de quatro dias a Angola que começa em Luanda e se estende às províncias de Benguela e Huíla.

O chefe de Estado português, que fez escalas em Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, chegou à capital angolana na terça-feira para estar presente no aniversário do Presidente de Angola, João Lourenço, que completou 65 anos.

O programa da visita de Estado só começa esta manhã, com a deposição de uma coroa de flores no Memorial Agostinho Neto e um encontro com João Lourenço no Palácio Presidencial, onde haverá igualmente conversações ministeriais, seguido de uma conferência de imprensa conjunta.

Em cima da mesa deverá estar o tema de regularização de dívidas de Angola a empresas portuguesas, que teve avanços durante a visita do primeiro-ministro português, António Costa, a Angola, em setembro do ano passado, e na visita de João Lourenço a Portugal, em novembro.

À tarde, Marcelo Rebelo de Sousa discursa numa sessão solene na Assembleia Nacional e encontra-se com estudantes na Universidade Agostinho Neto, onde deu aulas de Direito.

O dia termina com um jantar oficial oferecido pelo chefe de Estado e de Governo de Angola.

. Em Lisboa, a Assembleia da República dedica o debate de hoje ao tema da desinformação e das ‘fake news’, ou notícias falsificadas, em que o PS vai reclamar medidas ao Governo para garantir a cibersegurança nas eleições deste ano.

Este é o primeiro debate sobre ‘fake news’ realizado na Assembleia da República desde que o fenómeno ganhou novas proporções, como a vitória do “sim” no referendo à saída do Reino Unido da União Europeia (’Brexit’), em 2018, alegadamente influenciado pela desinformação.

A marcação foi feita pelo PS, que reservou o debate parlamentar, cerca de duas horas, ao tema “Combate à desinformação - Em defesa da Democracia”.

Desconhece-se ainda a posição dos restantes partidos sobre a resolução, que não é uma lei e funciona, neste caso, como recomendação do Governo.

. As ‘fake news’ também estarão em debate no Parlamento Europeu, em Bruxelas, por iniciativa do eurodeputado do PSD Paulo Rangel, que organiza um seminário internacional para discutir formas de combater um “fenómeno de intoxicação da opinião pública” cada vez mais global.

O seminário, que ocorre a menos de três meses das eleições europeias (entre 23 e 26 de maio), contará, entre os oradores, com o jornalista e escritor David Alandete, autor de uma investigação sobre a alegada intervenção da Rússia no processo do referendo na Catalunha, e Adeline Brion, coordenadora da associação “Lie Detectors” (Detetores de Mentiras), que reúne jornalistas com o objetivo de combater a desinformação e a iliteracia.

. O FC Porto procura qualificar-se para os quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, precisando de recuperar de uma desvantagem de 2-1 na receção à Roma, na segunda mão dos ‘oitavos’.

Em Roma, o jovem Nicolò Zaniolo, que está em dúvida, colocou a equipa da casa a vencer por 2-0, com golos aos 70 e 76 minutos, com Adrián López a reduzir para os ‘dragões’ aos 79.

Praticamente na máxima força, o FC Porto procura regressar quatro temporadas depois aos quartos de final, frente à equipa semifinalista na última temporada.

O encontro do Estádio do Dragão está marcado para as 20:00, e terá arbitragem do turco Cuneyt Çakir.

. O processo de extradição para os Estados Unidos da diretora financeira da gigante tecnológica chinesa Huawei, Meng Wanzhou, inicia-se hoje no Supremo Tribunal da província canadiana de British Columbia.

Meng, filha do fundador da Huawei, foi presa pelas autoridades do Canadá a pedido dos Estados Unidos no passado dia 01 de dezembro, quando fez escala em Vancouver a caminho do México, numa medida que causou uma crise diplomática entre Otava e Pequim.

Após a detenção da diretora da Huawei no Canadá, a China respondeu com a detenção de dois cidadãos canadianos: o diplomata Michael Kovrig e o empresário Michael Spavor, acusado de colocar em risco a segurança nacional do gigante asiático.

Em janeiro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou a Huawei, duas empresas filiadas e Meng Wanzhou de 13 acusações de fraude e conspiração para, alegadamente, ignorar as sanções impostas por Washington ao Irão e do roubo de segredos industriais do grupo de telecomunicações norte-americano T-Mobile.

. O ex-ministro dos Transportes e Comunicações de Moçambique Paulo Zucula começa hoje a ser julgado em Maputo num processo em que é acusado de ter autorizado remunerações ilegais a dirigentes do regulador da aviação civil do país.

Paulo Zucula e outras duas pessoas são arguidos num outro processo por alegado recebimento de subornos no valor de 800 mil dólares (686 mil euros) na compra de aviões da transportadora nacional Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) à fabricante brasileira Embraer, entre 2008 e 2010.

O Ministério Público moçambicano acusa Paulo Zucula de ter autorizado pagamentos indevidos a favor de três dirigentes do Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) sem consultar o ministro das Finanças, como exige a legislação moçambicana sobre as entidades públicas tuteladas.

. O tribunal de Almada começa a julgar 16 arguidos acusados de lesarem o Estado em 13 milhões de euros através de um esquema fraudulento de comercialização de várias toneladas de tabaco, sem controlo, fiscalização e pagamento de impostos.

Os crimes foram cometidos pelo menos desde 2016, e a distribuição do tabaco era feita por correio e entregas em mão.

A venda era realizada ‘online’ através de plataformas ‘web’ comerciais e das redes sociais.

. O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, visita hoje as obras de reparação e conservação da Ponte 25 de Abril.

As obras arrancaram em dezembro, devem terminar no final de 2020 e representam um investimento de 12,6 milhões de euros.

Segundo a Infraestruturas de Portugal, “as intervenções previstas incidem sobre elementos metálicos da ponte suspensa e em elementos de betão armado pré-esforçado do viaduto de acesso norte”.

. A comissão parlamentar de inquérito ao furto de material dos paióis de Tancos termina hoje a “fase militar” das audições, ouvindo o general Rovisco Duarte, ex-Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME).

Desde o início dos trabalhos, em 09 de janeiro de 2019, já foram feitas 18 audições e a comissão fez 26 reuniões.

O general Rovisco Duarte chefiava o Exército à data do furto, em junho de 2017, e demitiu-se do cargo em 2018.

. O Instituto Politécnico de Leiria acolhe a partir de hoje o II Simpósio Ibérico de Segurança Rodoviária, depois de uma primeira edição em Cáceres, Espanha, em abril do ano passado, e numa altura em que há uma tendência de aumento dos acidentes rodoviários em Portugal.

Sob o lema “Porque a Segurança Rodoviária não conhece fronteiras”, o encontro ibérico integra várias conferências e junta as jornadas de proteção civil dos bombeiros municipais de Leiria.

Segundo os últimos dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), nos primeiros dois meses do ano morreram nas estradas portuguesas 83 pessoas, mais uma do que em igual período do ano passado.

O número de acidentes também aumentou ligeiramente, bem como o número de feridos graves.

Desde 2016, o número de mortos nas estradas tem vindo a aumentar.