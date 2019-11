Juiz madeirense Ivo Rosa não quer que jornalistas ouçam o que dirá Carlos Santos Silva sobre Sócrates

Após ter perdido, por duas vezes, no Tribunal da Relação de Lisboa - que determinou que os jornalistas Sérgio Azenha, do Correio da Manhã, e Felícia Cabrita, do ‘Sol’, podiam assistir aos interrogatórios dos arguidos no processo Marquês - o juiz madeirense Ivo Rosa acaba de retirar aos dois jornalistas a qualidade de assistentes.

Segundo escreve o CM on-line, o objectivo é que os jornalistas não possam ouvir o que dirá Carlos Santos Silva, que na próxima quarta-feira irá ao tribunal prestar declarações no âmbito da fase de Instrução do caso que envolve o ex-primeiro-ministro José Sócrates.

Garante o CM que haverá de imediato recurso por parte dos jornalistas, “mas tal não impedirá que sejam novamente barrados em Dezembro, quando forem ouvidos os ex-ministros Mário Lino, Maria de Lurdes Rodrigues e António Mendonça. O interrogatório ao primo de José Sócrates também será secreto”, escreve o CM.