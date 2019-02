Governo dos Açores garante formação de 18 mil trabalhadores até final de 2020

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, declarou ontem que o executivo pretende reforçar a aposta na formação de trabalhadores no ativo, perspetivando que até final de 2020 seja dada formação a 18 mil quadros do arquipélago.

“Até ao final do próximo ano vamos reforçar esta aposta, proporcionando formação a cerca de 18 mil trabalhadores açorianos, contribuindo para a melhoria do desempenho das suas funções, para uma maior realização profissional e, consequentemente, para um maior sucesso das nossas empresas”, declarou o chefe do executivo açoriano (PS).

Vasco Cordeiro falava na Lagoa, ilha de São Miguel, na cerimónia de inauguração da Escola Profissional do INETESE -- Instituto de Educação Técnica.

Em 2017 e 2018, e através do Plano Operacional dos Açores, foram alocados à formação de ativos mais de meio milhão de euros, abrangendo cerca de 3.700 trabalhadores açorianos, prosseguiu Vasco Cordeiro.

Depois, o governante pediu o reforço das parcerias entre entidades públicas e privadas para fomentar o emprego na região.

“É, aliás, neste sentido que temos procurado reforçar a articulação com as escolas profissionais, em particular no sentido de adequar a sua oferta formativa às necessidades do mercado de trabalho regional”, referiu.

Uma cultura que valorize a qualificação foi defendida pelo líder do executivo açoriano na sessão de hoje, tendo Vasco Cordeiro referido que “uma sociedade mais qualificada começa em cada família açoriana”.