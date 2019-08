Governo à procura de saída para evitar greve dos motoristas de matérias perigosas

O Governo toma em mãos as rédeas do caso laboral dos motoristas, que têm greve marcada para começar a 12 de Agosto, por tempo indeterminado. Segundo o ministro das Infra-Estruturas, será o executivo a apresentar uma proposta de conversão colectiva para os motoristas de matérias perigosas, lê-se nas gordas do jornal Público. Em grande neste jornal, uma entrevista a Diana Morais, major do Exército.

Portagens rendem 3 milhões por dia; disparam queixas de consumidores nas compras online; e dez anos depois do Magalhães, faltam computadores e Internet nas escolas são outras três das manchetes de hoje na imprensa nacional, a primeira do Correio da Manhã, que faz ainda referência ao dia trágico nas estradas portuguesas com três mortos; a segunda é do JN, acrescentando que as plataformas não assumem responsabilidade em caso de conflito e com chamada de primeira também para o recorde do preço das casas na baixa do Porto; e a terceira do Diário de Notícias, que além do título explica que o rácio no 1.º Ciclo desceu de um computador por aluno para uma máquina para sete crianças, uma quebra que os directores das escolas acreditam prejudica a aprendizagem. Em grande também a major Diana Morais.

O i dedica parte da sua edição a uma análise ao segredo de António Costa e do seu governo para resistirem às várias polémicas que marcaram esta legislatura e que permitem que a vantagem para as eleições legislativas vá aumentando em relação ao PSD. Ainda em primeira página o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil queixa-se da fala de cadeiras para os tripulantes nos aviões em caso de turbulência.

O Negócios coloca em destaque a escalada da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China que “afunda bolsas, pressiona juros e abala banca”. Segundo o matutino, desvalorização histórica da moeda chinesa abre nova frente de conflito, a política de juros negativos do Banco Central Europeu obriga os bancos portugueses a ter plano B, e a Bitcoin está a valorizar 13%, sendo encarada como refúgio para os investidores. Chamada ainda para a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) do Parlamento Europeu que quer ter mais pessoas e mais visibilidade.

Nos desportivos, A Bola chama Gabriel para o pirmeiro plano, com a notícia de que volta a parar. São cinco semanas depois de lesão no jogo contra o Sporting. O jogador do Benfica tem problema no menisco. Também aqui, Bruno Fernandes de cabeça baixa. O jogador pede desculpa aos adeptos pela “humilhação” no dérbi.

O FC Porto defronta o Krasnodar na quarta-feira à procura de um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões e Marchesín é triunfo, escreve O Jogo, marcando para este jogo na Rússia a estreia da nova aquisição dos dragões.

O Record insiste na Supertaça. “Os donos do dérbi!” e conta como Rafa e Pizzi desequilibraram o jogo.