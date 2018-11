GNR regista 1.933 infracções em operação de fiscalização a veículos de mercadorias

A GNR registou 1.933 contraordenações, sendo a maioria relacionada com tacógrafos e excesso de peso, durante os cinco dias de uma operação dirigida à fiscalização de veículos pesados de mercadorias, indicou hoje aquela força de segurança.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana adianta que durante a operação “pesados de mercadoria”, que decorreu entre 19 e 23 de novembro, foram fiscalizados 2.830 condutores de veículos pesados de mercadorias.

Esta operação de fiscalização realizou-se nas vias críticas e de maior volume de tráfego deste tipo de veículos com o objetivo de contribuir para a segurança dos utentes da estrada, refere a corporação.

Das 1.933 contraordenações, a GNR destaca as 424 relacionadas com tacógrafos, 400 por excesso de peso, 143 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 46 por falta de inspeção periódica obrigatória, 34 por mau acondicionamento e disposição da carga e 24 relacionados com anomalias nos pneus.

A GNR registou ainda 11 infrações por falta de seguro de responsabilidade civil, quatro por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e quatro por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei.

A GNR envolveu nesta operação 944 militares.