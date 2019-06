GNR faz 58 detenções e regista 584 infracções de trânsito em 12 horas em Portugal

A GNR realizou 58 detenções entre as 20:00 de sábado e as 08:00 de hoje em todo o território nacional, período durante o qual registou 584 infracções de trânsito e 38 acidentes que causaram um morto e 20 feridos.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) destaca 41 detenções por condução sob o efeito do álcool, nove por condução sem carta, cinco por tráfico de estupefacientes, duas por desobediência e uma por condução perigosa.

No âmbito das operações que visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta e fiscalização rodoviária, a GNR detectou 584 infrações, 152 das quais por excesso de velocidade, 145 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 54 por falta de inspecção periódica obrigatória e 24 por falta ou incorrecta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.

Os militares da GNR registaram ainda 20 infracções relacionadas com tacógrafos, 20 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório, 15 relacionadas com iluminação e sinalização e 11 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.

Nestas 12 horas, foram registados 38 acidentes de viação, dos quais resultaram um morto e 20 feridos, dois deles em estado grave.

Segundo a nota, neste período foram ainda apreendidas 281 doses de haxixe, 249 de cocaína e quase três gramas de MDMA.