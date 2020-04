O Fundo Ambiental vai financiar seis projectos de prevenção e sensibilização para a redução do lixo marinho com uma verba de um milhão de euros (ME), anunciou hoje o Ministério do Ambiente e da Acção Climática.

“Os projectos financiados contribuirão para aumentar a aplicação dos princípios da economia circular na redução de plásticos de origem em actividades terrestres nos oceanos, na promoção da sensibilização e proposta de soluções”, sublinhou em comunicado o gabinete tutelado por João Matos Fernandes.

Os contratos entre o Fundo Ambiental e os seis vencedores do concurso “Small Grants Scheme - Projectos para a prevenção e sensibilização para a redução do lixo marinho” vão ser assinados esta semana, num concurso que atraiu um total de 24 candidaturas.

O Ministério realçou “a diversidade e quantidade de projectos desenvolvidos nesta área em Portugal”, especificando que, “esgotada a dotação do aviso, de um milhão de euros, cada um dos seis projectos seleccionados receberá no máximo 200.000 euros, com o sexto projecto classificado a receber 159.755 euros, representando entre 75% e 90% do total de investimento de cada projecto”.

Os promotores dos projectos, com uma duração de cerca de 18 meses, são municípios, organizações não-governamentais, entidades intermunicipais gestoras de resíduos que estabeleceram consórcios com universidades, fundações e associações sectoriais, sendo que um dos projectos conta com a participação de um parceiro norueguês.

O ‘Programa Ambiente, Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono - Programa Ambiente’, com uma dotação total de aproximadamente 28 milhões de euros, foi criado na sequência da assinatura do memorando de entendimento entre Portugal, Noruega, Islândia e Liechtenstein, tendo em vista a aplicação em Portugal do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu 2014-2021 nas áreas programáticas de ambiente e ecossistemas, mitigação e adaptação às alterações climáticas.