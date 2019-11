Detidos membros de célula pertencente a organização criminosa internacional de auxilio à imigração ilegal

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional Contra-Terrorismo (UNCT), no âmbito de inquérito titulado pela 4.ª Secção do DIAP de Sintra, procedeu ao cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão e de Mandados de Detenção, com a finalidade de deter membros de uma de uma organização criminosa internacional responsável pela introdução ilegal em Portugal e na Europa, de imigrantes.

No âmbito da operação realizada, foram apreendidos relevantes elementos de prova, sobretudo de natureza documental, e procedeu-se à detenção de três pessoas suspeitas de ligação a esta estrutura criminosa internacional, especializada em recrutar mulheres para casamentos de conveniência, as quais mantêm sob coação até à legalização definitiva dos respetivos imigrantes.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 28 e os 30 anos, são suspeitos da prática dos crimes de associação criminosa, auxílio à imigração ilegal, de casamento por conveniência, de falsificação de documentos, de ameaças e coação, de sequestro e extorsão, atividade criminosa que permitiu obter elevados proventos financeiros.

Na sequencia de submissão a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Sintra ficaram os três arguidos sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.